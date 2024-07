Negen jaar cel en tbs in hoger beroep voor doodrijden agent

De vrachtwagenchauffeur die op 7 juli 2021 een motoragent doodreed in Rotterdam is in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag besloten. Na het uitzitten van zijn straf mag de man bovendien tien jaar lang geen motorvoertuig besturen.

Willem M. uit Melissant reed motoragent Arno de Korte van achteren aan bij een rood stoplicht op de Waalhavenweg, nadat de agent hem een volgteken had gegeven. De 47-jarige politieman werd honderden meters meegesleurd en overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur reed door na de aanrijding. Hij loste zijn lading bij de containerterminal in de haven en reed naar huis, waar hij werd gearresteerd.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde M. eerder tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat was gelijk aan de eis waaraan het Openbaar Ministerie in hoger beroep vasthield. De advocaat van M. vroeg om een verlaging van de straf tot vijf jaar cel en behandeling zonder opname in een tbs-kliniek, omdat er geen sprake zou zijn geweest van opzet. Het hof ging daarin niet mee.

Volgens het gerechtshof is bewezen dat M. de motoragent bewust heeft aangereden. “Hij had de aanrijding kunnen voorkomen door te remmen of op tijd uit te voegen”, aldus de rechter. “Hij heeft zich op geen enkele wijze bekommerd om het slachtoffer.” Volgens het hof was de vrachtwagenchauffeur verminderd toerekeningsvatbaar tijdens de aanrijding. Tijdens het hoger beroep heeft hij voor het eerst zijn fouten toegegeven en spijt betuigd.