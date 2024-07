Nijmeegse Vierdaagse officieel van start met Dag van Elst

De wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse beginnen dinsdag met hun wandeltocht van 30, 40 of 50 kilometer. Alle 47.000 beschikbare plaatsen waren dit jaar vergeven, maar niet iedereen heeft zich gemeld. Ruim 1500 mensen die zich wel hadden ingeschreven, hebben zich de afgelopen dagen niet aangemeld in Nijmegen en doen dus niet mee aan het wandelevenement. Later op dinsdag zal blijken hoeveel mensen er ook daadwerkelijk gestart zijn.

De eerste lopers starten om 04.00 uur, traditiegetrouw met de Dag van Elst. De route brengt de wandelaars dinsdag door de Betuwe. De deelnemers wandelen onder meer over de dijk tussen Lent en Oosterhout, komen door de in het blauw gehulde plaats Elst en trekken via Bemmel weer terug naar Nijmegen. Woensdag gaan de wandelaars richting Wijchen, donderdag naar Groesbeek met de beruchte Zevenheuvelen en vrijdag wacht de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen.

De meeste deelnemers lopen de 40 kilometer en bijna 10 procent van de wandelaars komt uit de gemeente Nijmegen. Dit jaar is er ook een recordaantal nationaliteiten aanwezig: 86. Marsleider Henny Sackers constateerde onlangs dat er ook steeds meer jongere wandelaars zijn. De gemiddelde leeftijd blijft dalen en is 47,9 jaar. Dat was in 2019 nog 53 jaar. 17.253 wandelaars hebben zich voor het eerst ingeschreven voor de Nijmeegse Vierdaagse.

Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer een ‘safetycar’, die moet voorkomen dat snelle wandelaars op onverlichte straten komen die nog niet voor de Vierdaagse zijn afgezet. Het inhalen van dat voertuig is verboden en deelnemers riskeren diskwalificatie. Ook politieke leuzen zijn zoals altijd niet toegestaan. Een actiegroep, Nijmegen4Palestine, kondigde zondag aan wandelaars die symbolen van het Israëlische leger dragen te zullen aanspreken. Maar burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat de “geweldloze burgerwacht”, zoals de groep zichzelf noemt, niet welkom is. Hij noemt de actie “ronduit dreigend en intimiderend”, en zegt dat waar mogelijk direct zal worden ingegrepen.