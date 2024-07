Onderzoek naar blauwtonginfecties bij bedrijven met ingeënt vee

Het veterinaire laboratorium Royal GD gaat onderzoek doen naar besmettingen met blauwtong op tien veehouderijen die hun dieren hadden laten vaccineren tegen het virus. Dat meldt de organisatie, gespecialiseerd in onderzoek naar ziektes bij dieren, dinsdagmiddag. De bedoeling is dat er acht schapenbedrijven en twee rundveebedrijven onder de loep worden genomen.

Het onderzoek was een verzoek van minister Femke Wiersma van Landbouw. Zij schreef vrijdag aan de Tweede Kamer dat ze Royal GD had gevraagd om het verloop van de ziekteverschijnselen op de eerste getroffen bedrijven in beeld te brengen.

De komende weken zullen dierenartsen van Royal GD de “klinische verschijnselen, sterfte en de vaccinatiegeschiedenis” van de onderzochte bedrijven vastleggen. Daarmee hopen ze een beeld te krijgen van het verloop van de blauwtongbesmettingen en de mate van sterfte. Ook wordt in de gaten gehouden of de gezondheidssituatie van de dieren op de bedrijven verbetert of verslechtert.

Volgens Royal GD is er dit jaar nog veel onduidelijk over het verloop van een besmetting met blauwtong “in een situatie waarin meerdere vaccins worden ingezet”. Uit eerste bezoeken van medewerkers van GD en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan getroffen bedrijven, komt volgens het onderzoekslab een wisselend beeld naar voren. “Het aantal dieren dat ziek is wisselt en de ernst van de klinische verschijnselen varieert.”

Volgens de NVWA is inmiddels op 94 plekken blauwtong geconstateerd, waarvan 21 vermoede besmettingsgevallen door een bloedonderzoek zijn bevestigd. Land- en tuinbouworganisatie LTO laat weten dat de belangenorganisatie meldingen heeft binnengekregen over zieke dieren en dieren die door blauwtong zijn doodgegaan, ook vee dat is gevaccineerd, maar dat het nog te vroeg is voor conclusies.