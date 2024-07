ANWB verwacht komend weekend weer vakantiedrukte op de weg

Net als in de voorgaande twee weekenden verwacht de ANWB ook komend weekend veel vakantiedrukte op de weg. Na vrijdag beginnen kinderen in het noorden van het land aan hun schoolvakantie. In Nederland is het vooral vrijdagmiddag erg druk op de weg, terwijl in het buitenland de meeste vakantiefiles op zaterdag staan, aldus de ANWB.

Op vrijdag wordt de grootste vertraging verwacht in Noord-Brabant en Gelderland. Rond Nijmegen is er grote kans op files door de intocht van de Vierdaagse.

Verkeer moet ook rekening houden met meerdere wegafsluitingen, zoals de A12 van Den Haag richting Arnhem, bij Utrecht op zaterdag en zondag. En de A15 van Nijmegen richting Rotterdam, tussen de knooppunten Deil en Gorinchem tot 26 juli. Drukte wordt ook voorzien rondom festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde en het Dominator festival in Eersel.

Op populaire vakantieroutes wordt het, net als in de afgelopen weken, erg druk. In Frankrijk wordt het druk op de Autoroute du Soleil, de A7 van Lyon naar Orange en verderop de A9 richting de Spaanse grens. Ook op de A10 richting de Franse westkust staan zaterdag lange files.

Ook richting Duitsland, Oostenrijk en Italië wordt veel vakantieverkeer verwacht.