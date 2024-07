Burgemeester Hilversum tegen nabestaanden MH17: ik voel uw pijn

Hoewel Gerhard van den Top nog geen burgemeester was ten tijde van de ramp met MH17, kent hij de verhalen van de nabestaanden van de vijftien slachtoffers uit Hilversum. “Ik ben hier om u te laten weten dat ik uw pijn voel en uw verlies ook in mij draag”, zei hij tijdens de herdenking van de vliegramp in het Dudokpark.

“Ik was er niet bij, in die vreselijke dagen voor u. Ik verkeerde niet in die onbeschrijflijke onzekerheid die u op die dag heeft ervaren. Ik heb niet dat lijstje hoeven tekenen, ik heb niet dat telefoontje gehad, niet dat ondraaglijke verlies hoeven lijden van een kind, een broer, een neef, een ouder, een heel gezin, een geliefde”, zo sprak Van den Top, die sinds 2022 burgemeester van Hilversum is. De “rampzalige datum” van 17 juli 2014 is volgens hem “voor altijd in de ziel van Hilversum en in ons land gekrast”.

Ook Thomas Schansman, een van de nabestaanden, nam het woord tijdens de herdenking. Hij verloor zijn achttienjarige zoon Quinten bij de vliegramp. Schansman volgde alle onderzoeken en strafzaken tegen de verantwoordelijken. Hij laakte de houding van Rusland en de Russische president Poetin, die betrokkenheid bij het neerhalen van MH17 ontkent.

“Rusland steekt een middelvinger tegen ons op, een middelvinger tegen de internationale rechtsorde”, aldus Schansman. “Tien jaar sluiten we vandaag af. Maar er is niks afgesloten, want verdriet sluit je niet af. Maar deze dag is wel waardevol, met zoveel mensen om ons heen.”

Na de speeches las oud-burgemeester Pieter Broertjes de namen op van Hilversumse slachtoffers van de vliegramp. Daarna volgde een minuut stilte en werden zonnebloemen neergelegd bij het monument voor de slachtoffers van MH17.

Vijftien Hilversummers zaten aan boord van het toestel dat tien jaar geleden werd neergehaald boven Oekraïne. Op verschillende plekken in Hilversum zijn voor de herdenking schalen met zonnebloemen neergezet. Het wrak van het toestel van Malaysia Airlines kwam destijds neer in een veld vol zonnebloemen. Ook in het monument voor de vliegramp zijn zonnebloemen opgenomen.

De Hilversumse herdenking wordt voortaan iedere vijf jaar georganiseerd, net als de landelijke MH17-herdenking in Vijfhuizen.