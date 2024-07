Duitse politie arresteert drie Nederlandse plofkrakers

De Duitse politie heeft drie Nederlanders aangehouden na een mislukte plofkraak. Volgens de politie waren de mannen van plan een geldautomaat op te blazen in Embsen, ten zuiden van Hamburg, melden Noord-Duitse media.

Een voetganger zag in het holst van de nacht het verdachte trio en een auto met draaiende motor bij de automaat. De voorbijganger belde de politie. Voordat de agenten bij het bankfiliaal arriveerden, vluchtten de mannen in de auto. Zij vlogen daarbij uit de bocht en gingen te voet verder. De agenten gebruikten een drone en spoorden de verdachten op in een maïsveld.

Volgens de politie zijn de Nederlanders 20, 21 en 22 jaar. Zij gaat ervan uit dat het professionele daders zijn. Hun gedrag past in een reeks plofkraken die in Noord-Duitsland zijn gepleegd. De drie raakten lichtgewond bij hun auto-ongeluk.