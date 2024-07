Grote ‘roze drukte’ bij binnenkomst Vierdaagselopers Nijmegen

Bij de Nijmeegse Vierdaagse voert de kleur roze deze tweede wandeldag de boventoon. Veel lopers en bezoekers van het wandelevenement hebben iets in die kleur aangetrokken omdat het Roze Woensdag is, de dag waarmee aandacht wordt gevraagd voor de lhbtiq+-gemeenschap.

Langs de Wedren, de dagelijkse start- en finishplaats van de Vierdaagse net buiten het centrum van Nijmegen, moedigen honderden mensen de binnenkomende lopers aan. Bij de ene wandelaar gaan de laatste kilometers soepeler dan bij de andere. Sommigen kunnen het toeschreeuwende publiek goed gebruiken om het laatste stuk af te leggen.

Op verschillende wat smallere stukken van het parcours in de stad Nijmegen is het flink druk, maar loopt alles wel door. Op onder meer het Hertogplein en de Waalkade kunnen de wandelaars rekenen op een luid applaus van de honderden veelal in het roze geklede mensen. Hoewel de hitte nog meevalt, is het als de zon schijnt toch flink warm. Sommige wandelaars hebben het daar zichtbaar moeilijk mee en gooien hun spaarzame watervoorraad over zich heen.

De tweede dag van de Vierdaagse brengt de wandelaars onder meer door Wijchen en Weurt. Op de markt in Wijchen was het woensdagochtend zo druk dat er een ‘bypass’ werd geopend, waardoor een deel van de wandelaars van de 30 kilometer ook voor een andere route kon kiezen.