Klacht om beloning vrouwelijke rechters naar mensenrechtencollege

Twee vrouwelijke rechters en Bureau Clara Wichmann dienen inderdaad een klacht in tegen de Staat bij het College voor de Rechten van de Mens, vanwege ongelijke beloning van vrouwelijke rechters en officieren van justitie. Op een eerder aangezegd ultimatum, dat woensdag afliep, heeft de Staat niet gereageerd, voor zover Marko Jovović weet. Hij is advocaat bij advocatenkantoor Stibbe dat Bureau Clara Wichmann pro bono bijstaat.

Vrouwelijke rechters en officieren van justitie krijgen al decennialang gemiddeld minder betaald dan hun mannelijke collega’s, meldde het Bureau eerder. “Dit verschil in beloning varieert van 3,5 procent tot bijna 10 procent, dus tot ruim een maandsalaris per jaar minder.” Het verschil zou komen door willekeur en doordat wordt gekeken naar het laatst verdiende loon. Dat salaris ligt voor vrouwen vaak lager. De twee rechters en het bureau willen een nieuw beloningsbeleid en een compensatieregeling.

Het College voor de Rechten van de Mens behandelt dit soort zaken volgens Jovović meestal binnen een halfjaar tot een jaar. Mocht Bureau Clara Wichmann in het gelijk worden gesteld, dan komt de Staat mogelijk wel in actie, zegt de advocaat. “Oordelen van het college worden meestal wel opgevolgd.”

De minister heeft al erkend dat de situatie niet goed is, zegt Jovović. Desondanks is er nog geen concrete actie ondernomen. “Het is een heel simpel probleem, maar ik krijg de indruk dat dit binnen de organisatorische structuur van de rechterlijke macht, een ingewikkeld probleem is om aan te pakken.”

Kennelijk lukt het de organisatie niet om het te veranderen, aldus de advocaat. “De stap naar het college is een hele serieuze eerste stap. We hopen dat de externe druk en aandacht wel voor actie zorgt.” Gebeurt dat niet, dan moet er mogelijk zwaarder geschut worden ingezet en volgt misschien een stap naar de rechter, zegt de raadsman. “Oordelen van de rechter hebben bindende kracht. Maar het zou niet zover moeten komen.”