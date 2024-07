Politiek Den Haag staat stil bij MH17, vlaggen halfstok

Ook politiek Den Haag herdenkt het neerhalen van vlucht MH17, woensdag precies tien jaar geleden. Op veel ministeries hangt de vlag halfstok. Het was een “gitzwarte dag”, zegt minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken, die van een “open wond” spreekt. “298 onschuldige mensen, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om toen vlucht MH17 werd neergehaald.” Hij staat stil bij “dit enorme verlies met de nabestaanden van de slachtoffers”.

Nederland blijft er alles aan doen om voor gerechtigheid te zorgen, aldus Veldkamp.

Minister van Justitie David van Weel deelt op X een foto waarop te zien is hoe hij de vlag halfstok hangt voor zijn ministerie. Dit doet hij “ter nagedachtenis aan iedereen die om het leven is gekomen bij het neerhalen van vlucht MH17”, schrijft de bewindsman. “Hun verlies laat een diepe wond achter in onze samenleving. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden die met dit immense verdriet moeten leven.”

Ook het ministerie van Defensie heeft de vlag halfstok hangen. Een officiële vlaginstructie is er voor de gelegenheid overigens niet.

D66-leider Rob Jetten staat op sociale media eveneens stil bij die dag tien jaar geleden. De politicus spreekt van “een hartverscheurende ramp die diep in ons geheugen staat gegrift. Vandaag zijn mijn gedachten bij de slachtoffers en hun nabestaanden”. PvdD-voorvrouw Esther Ouwehand noemt het neerhalen van de vlucht “een afschuwelijke misdaad, waar de Russische regering tot op de dag van vandaag geen verantwoordelijkheid voor neemt”. Ook zij herdenkt de slachtoffers en denkt aan “alle mensen die geliefden verloren”.