RoboCup van start in Eindhoven, thuisstad van de titelverdediger

Eindhoven verwelkomt vanaf woensdag tienduizenden bezoekers tijdens de RoboCup, een kampioenschap voor robots. Universiteiten en technologiebedrijven van over de hele wereld laten er zien wat hun robots kunnen in uiteenlopende disciplines. Competities zijn er onder meer voor zorgrobots en reddingsrobots. Het bekendste onderdeel is het WK robotvoetbal. Na de Nederlandse uitschakeling op het reguliere EK biedt dit robottoernooi een nieuwe kans op Nederlandse winst: Team Tech United van de TU Eindhoven is de titelverdediger.

Als het Eindhovense team ook dit jaar weet te winnen, is dat voor de achtste keer. Vorig jaar werd Tech United wereldkampioen in Bordeaux, het jaar daarvoor in Bangkok. Na een oefendag op woensdag beginnen de echte wedstrijden op donderdag. De finale wordt zondag gespeeld.

Naast hun diverse soorten voetbalrobots laten onderzoekers en ontwikkelaars het publiek kennismaken met robots die zijn bedoeld om mensen te helpen. Zorgrobots die uitkomen in de Robocup@home-league krijgen bijvoorbeeld opdracht om medicijnen te pakken, of een drankje neer te zetten.

Naast de wedstrijden voor robots zijn op de evenemententlocatie in de Genneper Parken onder meer tentoonstellingen, workshops en lezingen over robots. Die zijn zowel voor volwassenen als voor kinderen.