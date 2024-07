Schoof bij MH17-herdenking: rechtvaardigheid vraagt om lange adem

“Rechtvaardigheid vraagt om een lange, lange adem.” Die boodschap hield de nieuwe premier Dick Schoof nabestaanden voor in een speech ter herdenking van het neerhalen van vlucht MH17. “We hebben de tijd. Het geduld. Het doorzettingsvermogen”, zei Schoof tijdens de bijeenkomst om de vliegramp van tien jaar geleden te herdenken.

Dat Nederland die lange adem heeft, is wat de premier betreft ook zijn “boodschap aan de schuldigen”. Hij benadrukt dat er al veel stappen richting gerechtigheid zijn gezet, maar “dat een veroordeling niet hetzelfde is als iemand achter de tralies hebben”.

Schoof was vanuit zijn positie als oud-Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid ook betrokken bij het onderzoek naar de toedracht van de vliegramp. Maar de dag van de herdenking staat in het teken van de slachtoffers, benadrukte hij tegenover de nabestaanden.

Het is volgens hem belangrijk om “samen te komen. Hun namen te noemen. En hen in ons hart, onze herinneringen en onze verhalen levend te houden. 298 keer.”

“Vandaag bent u hier voor uw zoon of dochter. Voor uw ouders, uw broer of uw geliefde. Zij zijn het, die u naar hier hebben gebracht. In de wetenschap dat u hen hier vandaag zult vinden, in de ontmoeting met elkaar. En als u weer van hier vertrekt, hoop ik dat dat gevoel met u meereist. Niet alleen vandaag, maar ook alle andere dagen. Totdat u elkaar hier weer ontmoet. Om opnieuw te vertellen. Opnieuw te delen. En levend te houden, wat nooit gestorven is.”