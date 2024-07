Vijf maanden cel voor bedreigen burgemeester rond komst asielhotel

De rechter in Almelo heeft een 49-jarige man uit Albergen veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor het bedreigen van burgemeester Anko Postma van de gemeente Tubbergen en verboden wapenbezit. Ook mag de verdachte drie jaar lang geen contact hebben met de burgemeester, niet in zijn woonplaats komen of in het gemeentehuis van Tubbergen.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De verdachte bekende tijdens de zitting dat hij een gps-tracker had geplaatst onder de auto van de burgemeester, al was dit niet om te bedreigen, zei hij. Volgens de verdachte wilde hij er onderzoek mee doen naar de woonplaats van de burgemeester.

De AirTag werd ontdekt doordat de dochter van Postma een melding kreeg op haar telefoon. Bij de burgemeester bestond gelijk het vermoeden dat het het werk was van De V. Na zijn aanhouding op 26 maart vond de politie in zijn huis een gaspistool. Ook werden foto’s ontdekt van een wapen gericht op het hotel en een foto van de burgemeester met daarbij het woord landverrader, alsmede een screenshot van de locatie van het huis van Postma.

De rechter vond de dreiging wel aanwezig omdat De V. eerder dreigende taal zou hebben geuit tijdens een informatieavond over de komst van de asielzoekers. Ook was bekend dat de oud-marechaussee een wapen had en dat de gps-tracker, een zogeheten AirTag van Apple, geplaatst was in een “bedreigende sfeer” rondom de komst van de asielzoekers. “Dan kun je wel zeggen ‘ik had het doel niet” maar dan is die dreiging wel aanwezig”, concludeerde de rechter. Verder verweet hij de verdachte een gebrek aan zelfreflectie. “U toont op geen enkele wijze het besef dat u fout bent geweest.”

De V. was een tegenstander van de komst van ongeveer 150 asielzoekers naar het hotel in Albergen, een dorp in de Overijsselse gemeente. Hij zei te vrezen voor de veiligheid van zijn vrouw en dochters. De verdachte, die tegenover het hotel woont, zegt te gaan verhuizen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kocht het voormalige hotel in augustus 2022. Een deel van de inwoners van Albergen verzette zich fel tegen dit plan en probeerde het via de rechter tegen te houden. Ook werd het gebouw beschoten met een luchtbuks en werd er brand gesticht op het terrein.