Voorzitter MH17-stichting: we kijken terug op tien jaar van gemis

Voorzitter Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17 kijkt tien jaar na de vliegramp terug op tien jaar van gemis en “een lege plek om te blijven”. Met die woorden opende Ploeg de herdenking van de slachtoffers bij het Nationaal Monument MH17 in Park Vijfhuizen in Haarlemmermeer.

“We kijken terug op tien jaar van gemis, van weemoedige verjaardagen, eenzame kerstdagen en tien jaar waarin we voelden dat gaten geslagen zijn in onze levens”, sprak Ploeg, zelf ook nabestaande. Het waren volgens hem ook tien jaren van zoeken naar de waarheid en rechtvaardigheid. “Van eindeloze procedures waarbij de verantwoordelijke staat alleen maar tegenwerkt. Tien jaar opboksen tegen Ruslands ontkenningen en totale onverschilligheid over het aangebrachte leed.”

Ploeg zei dat de nabestaanden voorlopig nog met de nasleep van de ramp te maken zullen krijgen. “De komende jaren zal nog veel van u gevraagd worden”, waarbij hij onder meer verwees naar het opsporingsonderzoek van politie en het OM dat nog niet is afgesloten en de klacht van Nederland en meer dan vijfhonderd nabestaanden tegen Rusland, waar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich over buigt. “U heeft allen laten zien, dat u het geduld en de beschaving kunt opbrengen om dit ellenlange proces te doorstaan.”

In zijn speech bedankte de voorzitter ook de regering en alle betrokken autoriteiten voor hun inzet en steun aan de nabestaanden. Zij hebben volgens hem “kosten noch moeite gespaard om de hele nafase van de MH17-ramp op een voorname, respectvolle en doortastende wijze vorm te geven”. Grote dank sprak hij ook uit aan voormalig minister-president Mark Rutte en de betrokken bewindslieden uit de vorige kabinetten. “Wij hopen en vertrouwen erop dat het nieuwe kabinet de ingezette lijn van de vorige kabinetten met betrekking tot MH17 zal doorzetten”, sloot Ploeg af.