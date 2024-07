Azmani (VVD): herverkiezing Von der Leyen zorgt voor stabiliteit

De herverkiezing van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie zal volgens de Nederlandse Europarlementariër Malik Azmani (VVD) “zorgen voor de nodige stabiliteit”. Dat zei hij na afloop van de stemming, waarin Von der Leyen 401 van de 707 uitgebrachte stemmen kreeg.

“In een onrustige wereld hebben we een sterk Europa nodig om ons veilig te houden. Von der Leyen heeft tijdens verschillende crises stevig leiderschap getoond.” Volgens de VVD’er, die in de liberale Renew zit, geeft de Duitse politica “gehoor aan thema’s die belangrijk zijn voor de VVD, zoals een sterke defensie, grip op migratie en versterking van onze economie. Nu is het tijd om te leveren.”