Brekelmans: F-16 kan Oekraïense grondtroepen nog niet ondersteunen

De F-16’s die Nederland naar Oekraïne heeft gestuurd worden voorlopig nog niet gebruikt om grondtroepen te ondersteunen, zegt defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) in het radioprogramma BNR De Wereld. De vliegers zijn daar nog niet ervaren genoeg voor.

Wel kunnen de straaljagers worden ingezet voor luchtafweer, bijvoorbeeld tegen Russische vliegtuigen. Voordat de F-16’s steun kunnen geven aan grondsoldaten, is nog enkele jaren training nodig met de andere onderdelen van de krijgsmacht. Dat de piloten nu al operationeel zijn, noemt Brekelmans desondanks een “uitzonderlijke prestatie”.

Nederland heeft in totaal 24 straaljagers klaargemaakt voor missies in Oekraïne. Onlangs maakte Brekelmans op de NAVO-top bekend nog eens 300 miljoen euro uit te trekken voor munitie voor de jachtvliegtuigen. Eerder was hier al 150 miljoen euro voor gereserveerd.