Diverse Europese landen willen migratiedeal zoals met Albanië

Verschillende Europese landen voelen voor vergelijkbare migratie-overeenkomsten zoals Italië die heeft gesloten met Albanië. Premier Dick Schoof zei na afloop van de top van de Europese Politieke Gemeenschap dat het hem op de top was opgevallen dat ook Albanië duidelijk had aangegeven deze constructie te willen.

Italië en Albanië zijn vorig jaar overeengekomen dat Italië asielcentra bouwt in Albanië. Asielzoekers zullen vervolgens in Albanië de asielprocedure doorlopen volgens Italiaans recht en met Italiaanse ambtenaren. Als dit asiel wordt verleend, mogen de asielzoekers doorreizen naar Italië. Wordt die status afgewezen, dan moeten zij vanuit Albanië terug naar hun eigen land.

De Britse premier Keir Starmer trad als gastheer op van de top. Na afloop zei ook hij te voelen voor een dergelijke overeenkomst. Hij bracht de suggestie als een voorbeeld van hoe het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent weer naar elkaar toegroeien sinds de Brexit. Starmer zei bijvoorbeeld dat het Verenigd Koninkrijk zich wat hem betreft nooit zal terugtrekken uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook voor asielzoekers geldt voor hem de “menselijke waardigheid”.

Toen Starmer twee weken geleden premier werd, had hij al gelijk de beruchte migratiedeal geschrapt tussen het Verenigd Koninkrijk en Rwanda. Volgens die overeenkomst zouden migranten die al in het Verenigd Koninkrijk waren naar asielcentra in Rwanda worden gebracht.

Op de Europese top in Woodstock zaten Starmer en Schoof in dezelfde discussiegroep over migratie als bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni, evenals de premier van Albanië, Edi Rama.

Schoof zei na afloop dat het bij het sluiten van migratie-overeenkomsten belangrijk is dat die “niet alleen maar gericht zijn op het verminderen van immigratie bij ons, maar dat die ook goed zijn voor de herkomstlanden en transferlanden”. Volgens Schoof leidt dat tot “vermindering van de migratie”. Starmer zei dat het onder meer gaat om hulp tegen “oorlogen, klimaatveranderingen en extreme armoede”.