Na zomervakantie verbouwing perron op Utrecht Centraal

Op Utrecht Centraal verbreedt ProRail na de zomervakantie het perron bij spoor 5. Daar stopt de trein op het traject tussen Arnhem en Amsterdam Schiphol en wachten volgens de spoorbeheerder dagelijks duizenden reizigers. Om die drukte beter aan te kunnen, wordt het perron verbouwd.

De werkzaamheden beginnen op vrijdag 30 augustus en duren tot en met zondag 8 september. ProRail werkt zoveel mogelijk in de nacht, maar reizigers zullen toch hinder ondervinden. De vertreksporen wijzigen en het zal extra druk zijn in de spits.

Op de eerste zaterdag en zondag zijn spoor 1 tot en met 8 buiten gebruik. Daardoor rijden op meerdere trajecten minder sneltreinen, waaronder tussen Arnhem en Schiphol. Op de maandag tot en met vrijdag zijn alleen spoor 4 en 5 buiten gebruik. In het weekend erna kunnen er geen treinen over spoor 1 tot en met 7. Aangeraden wordt voor vertrek de reis online te bekijken. Dat advies geldt voor de hele zomer, aangezien in deze periode op meerdere plekken aan het spoor wordt gewerkt.