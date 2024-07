Nederlandse voorstemmers rekenen met Von der Leyen op stabiliteit

De Europarlementariërs van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks willen een stabiel Europees Parlement en een stabiele Europese Unie. VVD en CDA zijn ervan overtuigd dat de herbenoeming van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie daaraan gaat bijdragen. Voor GroenLinks is de noodzakelijk geachte stabiliteit een belangrijke reden geweest om ook voor te stemmen, zei Bas Eickhout. De PvdA gaat ervan uit dat “radicaal-rechts mede door de linkse samenwerking buiten de deur is gehouden”, zei PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim.

Het hoofdlijnenprogramma dat Von der Leyen voor de komende vijf jaar heeft gepresenteerd, “is geen groen programma, maar wel goed genoeg”, zei Eickhout, fractievoorzitter van de groenen. Stabiliteit in het Europees Parlement is een belangrijke reden voor de groenen geweest om voor Von der Leyen te stemmen, zei Eickhout. “Dit parlement is best wel instabiel. Er zitten echt een hoop gekkies in dit parlement. Het gaat om een grote groep die eigenlijk helemaal niks wil met Europa. Behalve chaos.” Hij doelt op de drie nieuwe radicaal-rechtse groepen, waaronder de Patriotten voor Europa, een initiatief van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Ook Chahim is tevreden dat radicaal-rechts mede door de steun van de linkse samenwerking buiten de deur is gehouden. “We kiezen zo voor een groen en sociaal Europa waarin democratie en veiligheid centraal staan. Von der Leyen belooft vandaag een boel, maar ze moet dat wel waarmaken”, benadrukte hij. “Cruciaal is dat haar eigen christendemocratische fractie de beloften van vandaag niet ondermijnt door alsnog samen te werken met anti-Europese partijen, zoals de fracties van Orbán en Meloni.” Hij doelt op de Patriotten voor Europa en de ECR.

De onzekere tijden in en rond Europa “vragen om stabiliteit en verantwoordelijkheid, geen experimenten”, zei CDA-leider Tom Berendsen. “Ursula von der Leyen heeft bewezen deze lastige taak aan te kunnen. Wij zijn blij met haar herverkiezing. Laten we nu vooral snel aan de slag gaan.”

Ook de VVD vindt dat deze onrustige wereld een “sterk Europa nodig heeft om ons veilig te houden. Von der Leyen heeft tijdens verschillende crises stevig leiderschap getoond”, zei Malik Azmani.