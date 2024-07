Olaf Koens opnieuw Ruslandcorrespondent voor RTL Nieuws

Olaf Koens wordt voor RTL Nieuws opnieuw correspondent van Rusland. De verslaggever was dit al eerder, voordat hij in 2015 correspondent van het Midden-Oosten werd. Voor deze functie wordt een opvolger gezocht.

Koens vestigt zich niet in Rusland, maar doet wel opnieuw verslag van het nieuws in en rondom het land. “De Russische dreiging is evident, de gevolgen van de verwoestende oorlog zijn te zien en te voelen over de hele wereld. Daar zal ik mij de komende tijd op richten, op de ontwikkelingen in Rusland zelf, en de gevolgen in de landen eromheen en ver daarbuiten”, zegt hij in een verklaring.

De verslaggever blikt dankbaar terug op zijn werk in het Midden-Oosten. “Het is de baan van mijn leven geweest. Het was een eer om in een bijzonder turbulente tijd verslag te mogen doen van een complexe regio. Van oorlogen tot aardbevingen, van grote veranderingen tot kleine bewegingen. Jarenlang ben ik op zoek gegaan naar de mensen achter de vreugde of achter het leed. Met open vizier, en altijd met de overtuiging dat hun verhalen ertoe doen.”

Hoofdredacteur Ilse Openneer is blij dat Koens een andere rol bij RTL Nieuws vervult. “Olaf is al die jaren betrokken gebleven bij alle ontwikkelingen in Rusland, de plek waar hij ruim twaalf jaar geleden begon voor RTL Nieuws. Hij zal veel samenwerken met mensen uit zijn netwerk, bronnen in Rusland en natuurlijk met de buitenlandredactie van RTL Nieuws in Hilversum. We laten Olaf doen waar hij goed in is: verhalen vertellen.”