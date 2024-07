PVV, PvdD en SGP gaan tegen herbenoeming Von der Leyen stemmen

De PVV, de Partij voor de Dieren en de SGP gaan tegen de herbenoeming stemmen van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. Dat hebben de drie delegaties in het Europees Parlement voor de stemming aan het ANP laten weten.

Om 13.00 uur brengen de 720 Europarlementariërs hun stem uit. Von der Leyen heeft er 361 nodig voor een nieuwe periode van vijf jaar. De uitslag van de stemming wordt rond 15.00 uur verwacht.

“De rechtse stemmers worden compleet genegeerd”, schrijft de Europese PVV-leider Sebastiaan Stöteler op X. PVV heeft zes zetels in het Europees Parlement. Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zijn “de rechten van mensen, dieren en onze leefomgeving niet in goede handen bij Von der Leyen”. Ze heeft volgens de PvdD laten zien dat ze dierenwelzijn en milieuplannen zonder pardon overboord gooit om aan de macht te blijven.

De plannen die Von der Leyen donderdagochtend presenteerde “staan haaks op de Europese Unie die wij voorstaan”, zegt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. “De SGP pleit voor een bescheiden EU die zich richt op de kerntaken en de diversiteit tussen de landen respecteert.”

De Nederlandse fracties maken deel uit van grotere politieke families. De PVV is onderdeel van de radicaal-rechtse Patriotten voor Europa. De leider van de Patriotten heeft in het debat aangekondigd tegen te stemmen. De PvdD zit bij de radicaal-linkse fractie. De leider daarvan heeft donderdagmorgen ook gezegd tegen te stemmen.

De rechts-conservatieve ECR, waar de SGP in zit, heeft zijn standpunt nog niet bekendgemaakt. Binnen de Europese politieke families is geen fractiediscipline, zoals dat in politiek Den Haag wel gebruikelijk is.