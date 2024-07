Rode Kruis slaat 4000 kilo ijs in voor laatste dag Vierdaagse

Het Rode Kruis heeft voor vrijdag ruim 4000 kilo ijs ingeslagen om oververhitte wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse af te koelen, meldt de organisatie. Normaal gesproken heeft de hulporganisatie bijna 300 kilo ijs op voorraad, maar omdat het zo warm wordt, is er veel meer ijs ingeslagen. Dat ijs wordt gebruikt om zakjes ijs te maken voor de wandelaars die onderweg last hebben van de warmte. Ook donderdag had het Rode Kruis met 800 kilo al veel meer ijs beschikbaar.

Het aantal blaren dat behandeld is, valt in vergelijking met eerdere jaren tot nu toe juist mee. Deze Vierdaagseweek heeft het Rode Kruis zo’n duizend minder mensen met blaren behandeld dan vorig jaar. “Dat kan allerlei oorzaken hebben”, zegt een woordvoerder. “Het goede wandelweer zal er zeker één zijn. Maar ook dat mensen goed voorbereid zijn, of dat ze graag door willen lopen om voor de drukte binnen te zijn.”

Voor donderdag geldt dat er tot 16.00 uur zo’n 550 mensen met blaren zijn behandeld. In 2023 waren dat er op hetzelfde tijdstip op donderdag 760. Zowel woensdag als donderdag werd er één persoon gereanimeerd op de Vierdaagseroute, niet bekend is hoe het met hen gaat.

Voor vrijdag liggen er voor de hulpverleners van het Rode Kruis 250 koelvesten klaar. “We zetten alles op alles om te zorgen dat onze eigen mensen geen last krijgen van de hitte”, zo meldt de hulporganisatie.