Rode Kruis verwacht meer blaarbehandelingen door hitte en heuvels

Het Rode Kruis verwacht voor donderdag, de derde dag van de Vierdaagse, meer blaarbehandelingen uit te voeren als gevolg van het heuvelachtige wandelparcours en het vochtige weer. Tot 10.00 uur had de hulporganisatie ruim tweehonderd blaarbehandelingen uitgevoerd op de locaties in Mook, Groesbeek en Ottersum. In Mook ging het in de helft van de blaarbehandelingen om een ‘complex’ geval. Dat betekent dat iemand bijvoorbeeld last had van meerdere blaren of bloedblaren.

De wandelaars lopen donderdag onder meer over de Zevenheuvelenweg bij Groesbeek. “Als je over de heuvels loopt en als je schuin naar boven loopt of naar beneden, is dat anders lopen dan de afgelopen twee dagen”, zegt een woordvoerster. “Omhoog loop je meer op je hak, en naar beneden schuift je voet misschien iets meer naar voren. Dat betekent meer schuiven en dus meer kans op blaren. Ook op andere plekken dan de afgelopen twee dagen.”

Bovendien kunnen de warmte en de hogere luchtvochtigheid ertoe leiden dat mensen sneller zweetvoeten krijgen. “Dat gaat meer schuren”, zegt de woordvoerster.

Het Rode Kruis adviseert wandelaars om voldoende te drinken en ook genoeg zout en suiker te eten.