Routes Nijmeegse Vierdaagse vrijdag ingekort om hitte

De routes van de Nijmeegse Vierdaagse van vrijdag worden met 10 kilometer per route ingekort om de warmte, meldt de organisatie. De wandelaars die normaal 50 kilometer zouden lopen, lopen daarom vrijdag 40 kilometer. De 40 kilometer wordt 30 kilometer en de route van 30 kilometer wordt 20 kilometer. Weeronline verwacht voor vrijdag temperaturen rond de 30 graden in Nijmegen.

Voor de nieuwe route van 20 kilometer worden nieuwe borden geplaatst. Deelnemers die de 50 kilometer zouden lopen, kunnen vrijdag de borden van de 40 kilometerroute volgen. En deelnemers die de 40 kilometer zouden lopen, moeten de borden van de 30 kilometerroute aanhouden. Bij militairen vervalt verder de eis om met minstens 10 kilo bepakking te lopen, aldus de organisatie. De start- en eindtijden wijzigen niet.

Deelnemers mogen niet afwijken van hun nieuwe route, verduidelijkt een woordvoerster. “De oude route komt te vervallen. Dat betekent als je buiten jouw route loopt, je van het reglement afwijkt en dat betekent diskwalificatie. Dat is natuurlijk ook vooral voor de veiligheid van de deelnemers zelf. Denk er ook aan dat dan op de 50 kilometer ook geen enkele voorziening is”, zegt ze. Er wordt morgen “actief op gehandhaafd”.

Verder komt er een medische verzorgingspost op de route van de 20 kilometer, bij het Lierdal Sportcenter in het dorp Molenhoek. Ook komen er extra watertappunten aan het begin van de Via Gladiola, na het dorp Malden, en bij de finish op de Wedren in Nijmegen.

“De te nemen maatregelen geven de wandelaars de gelegenheid om onderweg extra rust in te lassen of om tijdig te finishen”, zegt marsleider Henny Sackers in een persverklaring. De organisatie adviseert deelnemers om onderweg genoeg te eten en te drinken, en om in beweging te blijven.

Het inkorten van de route van de Vierdaagse is in het verleden vaker gebeurd. In het verleden vielen er meermaals doden toen het rond de Vierdaagse zeer warm was. In 2006 werd de Vierdaagse na één dag afgelast, toen twee mensen overleden en honderden mensen flauwvielen in de hitte. De Vierdaagse in 2022 werd met een dag ingekort omdat het erg warm was.