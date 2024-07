Scooterrijder overleden door aanrijding met auto in Rotterdam

Een scooterrijder is donderdagmiddag overleden door een aanrijding met een personenauto, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur op de N209 in Rotterdam. De weg is bij Hillegersberg tot zeker 21.00 uur dicht in beide richtingen, meldt Rijkswaterstaat Verkeer.

Omstanders hebben geprobeerd eerste hulp te verlenen, zegt een woordvoerder van de politie, maar dat mocht niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.