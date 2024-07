Op de Weidedreef in de Zoetermeerse wijk Seghwaert is een 22-jarige vrouw uit die plaats overleden door een steekincident. In verband daarmee heeft de politie Den Haag een 23-jarige Zoetermeerder aangehouden.

De man en vrouw kenden elkaar, maar wat precies de relatie tussen hen was, wil een woordvoerster niet zeggen. Ook over de toedracht is nog niets bekend. Een baby die in de woning was “maakt het goed”, zegt ze.

De politie vraagt mensen die meer weten zich te melden.