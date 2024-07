Arts mag nooit meer werken na masturberen in gesprek met patiënte

Een plastisch chirurg mag zijn beroep niet meer uitoefenen, omdat hij in een videoconsult met een patiënte zichzelf heeft bevredigd. “Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag”, noemen tuchtrechters dat vrijdag. Een rechtbank had de arts eerder dit jaar veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden en een schadevergoeding van 500 euro.

De arts had in mei 2022 een ooglidcorrectie uitgevoerd bij de vrouw. Na een week mochten de hechtingen eruit. De vrouw werd ongerust over hoe haar oog eruitzag. Ze vroeg via WhatsApp advies aan de man, waarna hij een videogesprek startte. Hij lag op bed in een hotelkamer en draaide zijn telefoon richting zijn blote geslachtsdeel. De vrouw hing meteen op. Op aandringen van de arts volgde een tweede videogesprek, waarbij de man zich weer bevredigde. De vrouw nam de beelden op als bewijs.

Wat de chirurg in de gesprekken zei, was bovendien heel onduidelijk. “De voorgestelde behandeling werd op aarzelende wijze, nonchalant en onsamenhangend verwoord en de instructies waren onduidelijk” en daarmee heeft hij “onvoldoende medische zorg” verleend, aldus de tuchtrechters. Ze nemen de man niet alleen kwalijk wat hij heeft gedaan, maar ook dat hij niet inziet wat daar fout aan is.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle schrapt de arts nu uit het register waar alle medici in moeten staan. Zonder registratie mag hij niet in de zorg werken.