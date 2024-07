Burgemeester Bruls over intocht Vierdaagse: uitstekende sfeer

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is erg tevreden met het verloop van de laatste dag van de Vierdaagse. Hij spreekt van een vlekkeloze intocht. “De sfeer is uitstekend”, zegt Bruls, terwijl hij wandelaars aanmoedigt tijdens hun laatste meters over de Via Gladiola.

De organisatie van de Vierdaagse besloot donderdag om vanwege de hitte alle routes met 10 kilometer in te korten, zodat wandelaars eerder binnen zijn. Volgens Bruls een goede keuze. “Ik hoor ook van veel lopers dat die daar toch wel tevreden over zijn. Dat onderstreept de juistheid van de beslissing.”

De wandelaars van de 50 kilometer lopen er dus 40, die van de 40 kilometer doen 30 en de wandelaars die eigenlijk 30 kilometer zouden lopen, hoeven nu ‘maar’ 20 kilometer af te leggen. Dat is een unicum: nooit eerder in de geschiedenis van de Nijmeegse Vierdaagse was er een route van 20 kilometer. Doordat de afstanden nu minder lang zijn, slaan de meeste wandelaars Cuijk over. Vianen ziet dit jaar helemaal geen Vierdaagselopers door de stad trekken.

Volgens de organisatie van het wandelevenement waren de lopers van de 20 kilometer positief verrast door de nieuwe route.