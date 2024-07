Celstraf voor man die school Oisterwijk binnendrong

De rechtbank in Breda heeft vrijdag de 20-jarige Sofian T. veroordeeld tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan negen maanden voorwaardelijk, voor het dreigen met een terroristisch misdrijf tijdens het binnendringen van een basisschool in het Brabantse Oisterwijk. De rechtbank legt de man geen tbs met voorwaarden op, zoals door het Openbaar Ministerie wel was geëist.

Op 14 november vorig jaar rond 08.00 uur drong de man de school binnen, waar hij meerdere docenten bedreigde. In gebrekkig Engels zei T. dat hij gewapend was, een bom bij zich had (terwijl hij naar zijn buik wees) en iedereen zou vermoorden. Naast woorden als kill, terrorisme en gun riep hij Allahu akbar (God is de grootste).

De school werd ontruimd en er volgde een grote politie-inzet. Ook andere basisscholen in de regio hielden hun deuren gesloten. In en rondom het schoolgebouw werden geen wapens of explosieven gevonden. Bij de man zelf ook niet. Die werd rond 12.20 uur in de omgeving opgepakt. Hij zei dat hij veel gedronken en geblowd had.

De rechtbank ziet genoeg bewijs dat de man de bedreiging met een terroristisch misdrijf heeft gepleegd. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 260 dagen geëist en tbs met voorwaarden, een lichtere variant op tbs. De rechtbank legt de man geen tbs op, maar wel een reeks voorwaarden. Zo moet de man zo snel mogelijk naar een kliniek om te werken aan zijn alcohol- en cannabisverslaving. Hij moet ook meewerken aan een traject voor begeleid wonen, mag geen drugs of alcohol gebruiken en moet in zijn proeftijd meewerken aan controles. Hij mag ook niet meer in de buurt van de school komen, zolang het Openbaar Ministerie dit nodig vindt.