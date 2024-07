Drie jaar cel en tbs voor oppas uit Schagen voor kindermisbruik

Julian F. (25) uit de gemeente Schagen is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging voor kindermisbruik in een oppasgezin in de gemeente Hollands Kroon. De rechtbank in Haarlem acht F. daarnaast schuldig aan het maken van kinderporno en seks met dieren.

F. bood zich aan als oppas via Marktplaats en had elf oppasgezinnen in het hele land. Hij heeft bekend dat hij tijdens het oppassen het geslachtsdeel van een peuter van 2 jaar oud heeft aangeraakt en daar beelden van heeft gemaakt. F. deelde de beelden met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar, met wie hij seksuele fantasieën uitwisselde.

De verdachte is zeer berekenend te werk gegaan en nam zelf het initiatief. Hij heeft zich geen moment om het jonge slachtoffer bekommerd en was louter bezig met het bevredigen van zijn eigen seksuele driften, zei de rechtbankvoorzitter in het vonnis.

De rechtbank veroordeelde H. tot een celstraf van 1,5 jaar en tbs met dwangverpleging voor medeplichtigheid aan het misbruik. H. is behulpzaam geweest door verzoeken en suggesties te doen die F. aanspoorden. Zijn handelen heeft daarom bijgedragen aan de ontucht, redeneert de rechtbank. Hij had geen sturende rol en was niet aanwezig bij het misbruik.

F. stond ook terecht voor misbruik van een 4-jarig kind in hetzelfde oppasgezin en misbruik van zijn neefje van 11 jaar oud. F. heeft beide gevallen stellig ontkend en het OM kon te weinig bewijs vinden. De rechtbank sprak hem daarvan vrij.

Beide verdachten en hun advocaten waren vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak van de rechtbank. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de strafeisen van het Openbaar Ministerie.