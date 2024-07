Eritreeërs veroordeeld tot 4 tot 12 maanden cel voor rellen

Een groep Eritreeërs is vrijdag veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 12 maanden, waarvan 2 tot 4 maanden voorwaardelijk, voor het relschoppen rond zalencentrum Opera aan de Fruitweg in Den Haag op 17 februari van dit jaar. Daarbij raakten tientallen agenten gewond en werd voor ruim 700.000 euro schade aangericht.

In totaal zijn 26 mensen aangehouden voor het belagen van een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in het Haagse zalencentrum. De rechtbank in Den Haag behandelde de zaak tegen de eerste tien verdachten, tussen de 19 en 36 jaar. Daar eiste het Openbaar Ministerie zes tot twaalf maanden celstraf tegen de mannen voor ernstige openlijke geweldpleging. Negen van hen zijn veroordeeld, een verdachte is vrijgesproken.

Volgens de rechter is aan de hand van camerabeelden bewezen dat de meeste verdachten stoepstenen naar de politie hebben gegooid. Ook houdt hij hen verantwoordelijk voor de daden van alle andere relschoppers. “Het ging om een continueproces waarbij de groepsdynamiek ervoor zorgde dat het geweld escaleerde tot een ongekende heftigheid.” De vrijgesproken verdachte had het geweld gefilmd, maar volgens de rechter is niet bewezen dat hij er daarmee aan heeft bijgedragen.