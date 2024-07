Hof Marengo schuift deel beslissingen kroongetuige voor zich uit

Het gerechtshof in het omvangrijke liquidatieproces Marengo beslist op een later moment of het de Hoge Raad om een algemeen oordeel vraagt over het gebruik van verklaringen van kroongetuigen. Dat verzoek was gedaan door de advocaten van hoofdverdachte Saïd R. De verdenkingen tegen hem en medeverdachten in dit proces steunen zwaar op de belastende verklaringen van kroongetuige Nabil B. Het hof verwacht hierover eind september te beslissen, dan gaat Marengo verder met opnieuw een reeks voorbereidende zittingen.

De advocaten van R. wilden dat het gerechtshof de Hoge Raad bevraagt over de inzet van – en mogelijk financiële vergoeding voor – kroongetuigen in een strafzaak. Eerder deden zij hetzelfde verzoek al eens aan de rechtbank. Die wees dat toen af, omdat in maar weinig strafzaken een kroongetuige wordt ingezet. Inmiddels beschikt het OM over een nieuwe kroongetuige.

Ook op andere verzoeken die over de kroongetuige gaan, wordt later beslist. Net als op verzoeken over PGP-berichten, een ander belangrijk bewijsmiddel. “De verzoeken die op dit onderwerp betrekking hebben zijn talrijk en uitgebreid gedaan en vergen meer tijd”, zei de voorzitter vrijdag. Een verzoek om kroongetuige op zitting te horen en het horen van 29 andere getuigen, wees het hof toe.

In hoger beroep van Marengo staan 14 verdachten terecht. De zaak zit nog in de inleidende fase. Het is nog onduidelijk wanneer het Amsterdamse gerechtshof de zaak inhoudelijk gaat behandelen. Sinds het begin van het proces zitten twee belangrijke deelnemers zonder rechtsbijstand. De advocaat van kroongetuige Nabil B. legde eind juni de verdediging neer, later maakte ook de advocaat van Ridouan Taghi bekend per 19 juli te stoppen.

Het opstappen van de advocaten heeft nog niet tot vertraging geleid, maar het hof sluit dit in de toekomst niet uit. Ook een verhoor van de kroongetuige op de zitting zonder advocaat “laat zich voorshands niet goed indenken”, zei de voorzitter. Veel verdachten hebben de wens uitgesproken op een snel proces in hoger beroep. Het proces duurde bij de rechtbank ruim zes jaar, te lang erkende de voorzitter tijdens de uitspraak.

Het Marengo-proces draait om zes moorden en verschillende pogingen daartoe. De rechtbank legde hoofdverdachten, Ridouan Taghi, Saïd R. en nog een medeverdachte een levenslange gevangenisstraf op.