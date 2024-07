De publieksvoorlichting van de Rijksoverheid is telefonisch weer bereikbaar via het nummer 1400. Het informatienummer van de landelijke overheid lag er eerder vrijdag uit door de wereldwijde ICT-storing.

Mensen konden de Rijksoverheid wel vragen stellen via WhatsApp, X, Facebook of per mail, maar moesten daar rekening houden met een langere wachttijd.