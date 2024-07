Jonge bultrug gestrand bij Terschelling

De bultrug die eerder deze week werd waargenomen in de Waddenzee, is daar vrijdag in de buurt van Terschelling gestrand. Dat meldt SOS Dolfijn. Volgens de stichting is de walvis niet in goede conditie.

Het dier is met het opkomend tij inmiddels losgekomen, zegt SOS Dolfijn. KNRM-boten begeleiden de walvis verder de Wadden uit.

Een woordvoerster van SOS Dolfijn zei eerder deze week dat het vermoedelijk om een jong dier gaat. De walvis heeft een geschatte lengte van 6 à 8 meter. Volwassen exemplaren kunnen wel 15 meter lang worden.