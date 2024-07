KLM noemt storing zo goed als opgelost, vreest meer annuleringen

Bij KLM is de computerstoring zo goed als opgelost, waardoor het verkeer van en naar Schiphol wordt hervat. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij, nadat door de storing veel vluchten waren vertraagd en geannuleerd. Maar de dienstregeling is dusdanig verstoord dat KLM waarschuwt voor meer mogelijke annuleringen dit weekend.

“Deze verstoringen in de dienstregeling werken naar verwachting vanavond en dit weekend door bij het weer opstarten van ons vliegschema. Hierdoor is het mogelijk dat we meer vluchten moeten annuleren om de operatie op orde te krijgen”, meldt de luchtvaartmaatschappij.

Eerder op de dag riep KLM passagiers op niet naar Schiphol te komen als hun vlucht geannuleerd is of ernstige vertraging heeft door de storing. Bij de luchtvaartmaatschappij waren onder meer problemen bij het inchecken. Ook andere luchtvaartmaatschappijen en luchthavens ondervinden vrijdag problemen door de wereldwijde computerstoring.

KLM probeert voor reizigers wier vlucht is geannuleerd het ticket om te boeken. Daarbij plaatst een woordvoerster wel de kanttekening dat het zomervakantie is. “Maar we gaan alles op alles zetten om dit te doen.”

Als dit niet lukt, kunnen reizigers restitutie aanvragen. Ze krijgen geen compensatie, omdat in dit geval sprake is van overmacht bij de luchtvaartmaatschappij. Wel ontvangen gestrande reizigers coupons voor eten en drinken en indien nodig kunnen zij een overnachting krijgen. Ook zijn er mensen die zelf terug naar huis zijn gegaan, volgens de zegsvrouw.

De woordvoerster kan niet inschatten hoeveel reizigers de dupe zijn geworden van de geannuleerde en vertraagde vluchten bij KLM.