KLM staakt operatie grotendeels door computerstoring

Door de grote wereldwijde computerstoring ziet KLM zich genoodzaakt om de operatie grotendeels te staken. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten in een verklaring

“Ook KLM is net als andere luchtvaartmaatschappijen en luchthavens getroffen door de wereldwijde computerstoring, waardoor het niet mogelijk is vluchten af te handelen. Wij realiseren ons dat dit, zeker gezien de zomervakantie, buitengewoon vervelend is voor onze klanten. We werken er hard aan om het probleem op te lossen. Voor nu zien we ons genoodzaakt om de operatie grotendeels te staken.”

Een woordvoerder van KLM zegt in een toelichting dat er onder meer problemen zijn met het inchecken en dat door de storing vluchten “heel waarschijnlijk” geannuleerd zullen worden of vertraging oplopen. De maatschappij is nog bezig te onderzoeken wat de exacte impact van de storing is op de activiteiten.

Schiphol heeft ook gemeld dat de storing grote impact zal hebben op vluchten van en naar de luchthaven. Er wordt nog in kaart gebracht wat die impact precies betekent voor het vluchtschema, aldus Schiphol.