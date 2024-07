Netbeheerders hebben geen last van wereldwijde computerstoring

Netbeheerders ondervinden geen hinder van de wereldwijde computerstoring die onder meer ziekenhuizen en vliegvelden raakt. Woordvoerders van regionale netbeheerders Stedin en Liander en landelijke netbeheerder TenneT zeggen nergens last van te hebben.

Op socialmediaplatform X laat Stedin wel weten dat er een stroomstoring is waardoor 2800 klanten van het bedrijf in de omgeving van Groenekan in de provincie Utrecht tijdelijk zonder stroom zaten. Die storing is inmiddels verholpen en houdt volgens de netbeheerder geen verband met de wereldwijde computerstoring, maar kwam door een kapotte kabel door graafschade.

Ook energiebedrijven Eneco en Essent zeggen geen problemen te hebben door de storing.