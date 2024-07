Ziekenhuizen die vallen onder zorgorganisatie Treant annuleren operaties vanwege de wereldwijde computerstoring. Op dit moment kunnen geen patiënten ontvangen worden op de poli’s, aldus Treant. “Ook onze spoedeisende hulp in Emmen en onze basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal zijn op dit moment gesloten. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht.”