Reisbranche: storing kon niet op slechter moment komen

De wereldwijde computerstoring die voor flinke verstoringen zorgt in de luchtvaart “kon niet op een slechter moment komen”. Dat zegt reisbranchevereniging ANVR. “Dit is een van de drukste weken van het jaar, midden in de zomervakantie. De consequenties zijn nog veel groter dan op een doordeweekse dag op een ander moment in het jaar”, zegt directeur Frank Radstake.

“Dit is een ramp, met name voor de reizigers die het treft”, stelt hij. Reisorganisaties zijn nu vooral druk met de problemen oplossen die door de computer zijn ontstaan, volgens de directeur.

KLM zag zich vrijdagochtend genoodzaakt de operatie grotendeels te staken en passagiers van die luchtvaartmaatschappij worden opgeroepen om niet naar Schiphol te komen als hun vlucht geannuleerd is of ernstige vertraging heeft. TUI checkt mensen handmatig in en wil iedereen wel laten vertrekken. De systemen van reisorganisatie Prijsvrij lagen vrijdagochtend plat.

Radstake kan niet inschatten hoe groot de schade is voor reisorganisaties. Dat hangt af van hoe snel de problemen zijn opgelost, wanneer de operatie weer hervat kan worden en hoeveel capaciteit er is om mensen de komende dagen te laten vertrekken. “Niet iedereen zal zomaar al de komende dagen kunnen worden omgeboekt”, waarschuwt hij.

“Dat de schade enorm is, zowel financieel als door het extra werk om reizigers te helpen, is duidelijk.”