Veldkamp belt collega Jordanië na diplomatieke rel om tweet Wilders

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp belt later vrijdag met zijn Jordaanse evenknie naar aanleiding van een tweet van PVV-leider Geert Wilders. Dat zei de minister in het NOS Radio 1 Journaal.

Wilders schreef donderdag op X dat Jordanië in feite de enige Palestijnse staat is. Daarmee zegt hij impliciet dat de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever niet Palestijns zijn, maar bij het grondgebied van Israël horen.

Veldkamp zegt dat Wilders dit mag zeggen als parlementariër, maar dat het kabinet daar anders over denkt. De minister benadrukt dat het kabinet achter een tweestatenoplossing staat, waar Israël en Palestina naast elkaar bestaan. “En dat houdt niet in dat Palestina Jordanië is of andersom.”

Jordanië reageerde woedend op Wilders’ tweet en ontbood de Nederlandse ambassadeur. Volgens het land toont de tweet van Wilders een racistisch standpunt dat de Palestijnse kwestie ten koste van Jordanië kan worden opgelost. Ook zijn de uitlatingen van Wilders in strijd met het internationaal recht, aldus Jordanië.