Wandelaars Vierdaagse snappen inkorten route, balen wel

Begrijpelijk, maar jammer. Zo zien veel wandelaars aan de Vierdaagse de maatregel die de organisatie donderdag nam vanwege de hitte. De routes op de laatste wandeldag zijn ingekort, alle afstanden zijn vrijdag 10 kilometer korter. De temperatuur kan vrijdag in Nijmegen oplopen tot 30 graden.

“Het kruisje voelt toch anders, als net niet”, zei Sandra van den Brink (57) uit Vlaardingen vlak nadat ze rond 11.15 uur over de finish was gekomen op de Wedren. “Je hebt toch het gevoel dat je hem niet helemaal uitgelopen hebt.” Ze snapt dat de organisatie maatregelen heeft genomen, maar vindt het wel jammer dat ze niet alle dagen de 40 kilometer heeft kunnen lopen. “Ik ben zelf goed getraind en ik vond de warmte tot nu toe meevallen. Maar het is een heel eind, voor sommige mensen kan die warmte dan wel te veel worden.” Desondanks vond ze het een mooie ervaring en doet ze volgend jaar waarschijnlijk weer mee. “Voor de elfde keer.”

Voor Karen Marks (57) en Jos Mulder (60) uit Ouderkerk aan de Amstel heeft het kruisje niet minder waarde, ook al liepen ze vrijdag 30 kilometer in plaats van 40. Wel vonden ze het langs de route en op de Via Gladiola vanwege het vroege tijdstip nog erg rustig. “Dat vind ik wel jammer. Die sfeer en het gefeest langs de kanten was er nog niet”, zegt Karen, die dit jaar voor de vierde keer meedeed. “Dat draagt wel bij aan het bijzondere van dit evenement.” Ook in de dorpen waar ze doorheen liepen, werden de wandelaars minder aangemoedigd dan anders.

Beiden hebben begrip voor de aanpassing van de routes. Zelf zag Karen donderdag een reanimatie. “Dat is heftig. Dat wil je als organisatie niet op je geweten hebben. Maar soms denk ik dat het een beetje doorslaat met de voorzichtigheid.” Last van de hitte hebben ze niet gehad. “Het was heel goed te doen.” Afgezien van de verkorte routes is er vanwege de warmte ook een medische verzorgingspost op de route van de 20 kilometer en zijn er extra watertappunten.