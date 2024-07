Waterschap Limburg telt honderden verboden sleuven op boerenland

Limburgse boeren hebben massaal sleuven gegraven om het regenwater op hun land af te voeren naar naastgelegen beken. Het is verboden zulke afwateringskanalen aan te leggen, maar volgens het Waterschap Limburg zijn er na de vele regenval van de afgelopen maanden vele honderden gegraven. “We komen dit normaal ook wel tegen, maar niet in deze omvang”, aldus een woordvoerster.

Het waterschap roept de agrariërs dan ook op deze zogeheten spoelsleuven zo snel mogelijk dicht te maken. De sleuven in het land zorgen volgens het waterschap voor “onveilige en onwenselijke situaties langs onze beken”. Zo kunnen maaimachines erin vast komen te staan.

Het Waterschap Limburg begrijpt dat boeren na “het recordnatte jaar 2023 en het zeer natte eerste halfjaar van 2024” het water van hun land willen krijgen. “Daar hebben we alle begrip voor, die situatie is heel vervelend voor de agrariërs. Maar dit is ook niet de oplossing. Het graven van zulke sleuven is verboden.” Niet alleen omdat het de maaiwerkzaamheden verstoort, maar ook omdat via de sleuven zand, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen de beken en sloten instromen. De waterkwaliteit gaat hierdoor achteruit, aldus het waterschap.

Vooralsnog deelt Waterschap Limburg geen boetes uit aan agrariërs die zelf een afwatering hebben gegraven. “We hopen nu vooral dat ze uit zichzelf de sleuven weer dichten. Maar we zijn wel aan het bekijken hoe we hierop kunnen handhaven.”