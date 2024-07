Zeer grote drukte op Schiphol door computerstoring

Op Schiphol hebben passagiers veel last van de wereldwijde computerstoring, die onder meer de luchtvaart heeft getroffen. Volgens een ANP-verslaggever is het vooral druk in vertrekhal 3, met lange rijen, en wordt omgeroepen dat door de storing vluchten kunnen uitvallen of vertraging oplopen. De storing lijkt vooral vertrekkende vluchten te raken, want op de borden staat dat een aantal vertrekkende vluchten vertraging heeft.

Op de meeste borden met informatie op Schiphol zijn momenteel grote klokken te zien. Dat moet voorkomen dat er opstoppingen ontstaan, omdat mensen naar vluchtinformatie gaan kijken, aldus de verslaggever.

Schiphol zei eerder al dat de storing grote impact zal hebben op vluchten van en naar de luchthaven. Er wordt nog in kaart gebracht wat de exacte gevolgen zijn.

Schiphol raadt reizigers aan om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappijen en de actuele reisinformatie in de gaten te houden.