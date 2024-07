Deelnemers Pride Walk lopen route door Amsterdam

In Amsterdam wordt de jaarlijkse Pride Walk gehouden. Met deze feestelijke demonstratie, die wordt gezien als de aftrap van de pride in Amsterdam, wordt elk jaar aandacht gevraagd voor gelijke rechten van lhbtiq+’ers wereldwijd.

De deelnemers lopen vanaf 12.00 uur met een grote regenboogvlag en protestborden een route vanaf de Dam via de Rozengracht, Marnixstraat, Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en Damrak weer terug naar de Dam. Daar begint dan een programma met toespraken.

“De Pride Walk in Amsterdam draait om jezelf zijn, gezien worden en – het allerbelangrijkste – trots zijn op wie je bent”, zegt organisator Stichting Homomonument. “Sta op voor tolerantie en respect en neem deel aan deze kleurrijke parade voor liefde en saamhorigheid.” De organisatie zegt met de wandeltocht een sterk geluid te willen laten horen tegen “discriminatie, onderdrukking en vervolging van mensen om hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Waar dan ook ter wereld.”

Vorige week maakte stichting Queer Amsterdam bekend niet meer mee te doen met de organisatie, na een meningsverschil over het weren van de Israëlische vlag. Er ontstond ophef en Queer Amsterdam trok zich terug nadat burgemeester Femke Halsema had laten weten dat de vlag niet is verboden.

Dit jaar zijn er twee optochten waarmee deelnemers aandacht vragen voor de lhbtiq+-gemeenschap. Naast de Pride Walk is er op 27 juli een Pride March, georganiseerd door Stichting Pride Amsterdam.