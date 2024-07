Een derde van Nederlanders wil wolf niet in Nederland

Een op de drie Nederlanders vindt dat de wolf niet in Nederland thuishoort. Vooral inwoners van Drenthe en Flevoland zijn tegen de aanwezigheid van de wolf. Dit concluderen Kieskompas en het ANP op basis van een enquête die bijna 15.000 Nederlanders hebben ingevuld.

Het aantal Nederlanders dat vindt dat de wolf niet in Nederland thuishoort, is even hoog als vorig jaar. Het deel van de mensen dat voorstander is van de wolf, is afgelopen jaar gedaald: van 41 procent naar 36 procent. De rest heeft geen mening of weet het niet.

Er bestaat al lange tijd discussie over de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Eerder deze week beet een wolf in Leusden een kind. In hetzelfde gebied werd eerder deze maand een hond gebeten en meegenomen door vermoedelijk een wolf. In Drenthe werd begin deze week met flyers gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de wolf in natuurgebieden.

Drenthe is de enige provincie waar meer dan de helft van de inwoners tegen de wolf is. In Utrecht, Zuid-Holland en Overijssel is minder dan een derde van de inwoners tegen dit roofdier.

Uit de enquête blijkt dat de mening over de wolf sterk afhangt van iemands stemgedrag. Bijna driekwart van de mensen die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van november vorig jaar op de SGP stemden, is tegen de wolf. Ook de meerderheid van de mensen die op de BBB (59 procent van de kiezers) of de FvD (53 procent van de kiezers) stemden, vindt dat de wolf niet in Nederland thuishoort. Bijna alle mensen die op PvdD, GL-PvdA of Volt stemden, zijn juist voorstander van de wolf.