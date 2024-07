Hinder door anderhalve maand werk aan A10 bij Amsterdam

Van zaterdag 20 juli tot maandag 9 september voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit op de A10 Noord bij Amsterdam. Dat levert hinder op voor de weggebruikers, want de extra reistijd kan op drukke momenten oplopen van een half uur tot een uur.

De Zeeburgerbruggen worden aangepakt, op de A10 Noord tussen knooppunt Watergraafsmeer en de afrit Durgerdam. Voegen en asfalt worden vervangen en er wordt ook gewerkt aan de Zeeburgertunnel.

Het werk gebeurt in twee fases. Van 20 juli tot en met 14 augustus wordt het deel richting Amsterdam-Noord afgesloten (de buitenring), van 15 augustus tot 9 september het deel richting Amsterdam-Oost (de binnenring). In die laatste periode is ook de verbindingsweg van de A8 naar de A10 Noord dicht, zodat het niet te druk wordt in de omgeving van Amsterdam-Noord.