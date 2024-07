Ontsnapte serval in Lexmond is weer gevangen

De serval die in de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapte in het Utrechtse Lexmond is weer gevangen. Dat meldt de Dierenambulance Vianen en omstreken. Volgens RTV Utrecht is de katachtige gevonden in de tuin van de achterburen en wordt het dier nu overgebracht naar Culemborg.

In diezelfde nacht liep nog een serval weg in de Helmondse wijk Houtdonk. Daarop waarschuwde de politie buurtbewoners om honden en katten binnen of aangelijnd te houden. De tijgerkat heeft scherpe tanden en klauwen. In november ontsnapte ook al een serval in de Brabantse plaats, deze keerde uit zichzelf terug na enkele dagen. Ook in Lexmond ontsnapte twee maanden geleden al eens een serval.