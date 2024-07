Schiphol ziet veel passagiers vroeger komen na computerstoring

Schiphol ziet zaterdagochtend veel passagiers vroeger naar de luchthaven komen, na de grote wereldwijde computerstoring op vrijdag. Dat is volgens Schiphol begrijpelijk, maar niet noodzakelijk en kan tot extra drukte leiden wanneer die reizigers samenkomen met passagiers die op het geadviseerde tijdstip arriveren.

Schiphol raadt reizigers aan om drie uur voor intercontinentale vluchten en twee uur voor Europese bestemmingen aanwezig te zijn en de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. Door het begin van de zomervakantie in de regio Noord maakt Schiphol zich op voor een van de drukste weekenden van het seizoen met een grote toestroom van reizigers.

Om alles in goede banen te leiden is extra personeel ingezet om reizigers te begeleiden en van informatie te voorzien. Schiphol verwacht dat de drukte beheersbaar blijft. “Zo hopen we alle vakantiegangers een zorgeloze start van hun reis te bieden”, aldus de luchthaven.

Vrijdag zorgde de internationale computerstoring nog voor grote problemen op Schiphol, met veel vertragingen en bijna tweehonderd geannuleerde vluchten. In de loop van de middag werden de systemen weer opgestart. De storing begon met een foute update bij cyberbeveiliger CrowdStrike.