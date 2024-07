Vakantieverkeer leidt tot drukte op Europese snelwegen

Op Europese snelwegen is het zaterdag zoals verwacht druk door vakantieverkeer, ziet ANWB Verkeersinformatie. Rond het middaguur lopen automobilisten op de bekende Route du Soleil in Frankrijk zo’n anderhalf uur vertraging op tussen Lyon en Orange, op de A7. Wie vanaf daar verder doorrijdt naar Spanje, heeft op de A9 richting de Pyreneeën ongeveer een uur oponthoud, aldus de ANWB.

Automobilisten wachten voor de Gotthardtunnel in Zwitserland in de richting van Italië rond het middaguur ongeveer een uur en drie kwartier. De verwachting is dat de files in die omgeving tussen 12.00 en 13.00 uur op hun hoogtepunt zijn.

In Duitsland is sprake van vakantiedrukte richting Oostenrijk bij onder meer de grensplaats Füssen en op de A8, aldus de ANWB. “In heel Duitsland heb je nu ook nog de ‘baustellen’, ruim 1200 wegwerkzaamheden”, zegt een medewerker. “Dus je krijgt daar altijd wel met werkzaamheden te maken.”

De ANWB verwachtte al dat vakantieverkeer zaterdag tot drukte zou leiden in het buitenland, hoewel nog geen sprake is van zwarte zaterdag. Volgende week zaterdag en de zaterdag daarna wordt in Frankrijk topdrukte verwacht.

Sinds vrijdagmiddag hebben alle scholieren in Nederland zomervakantie, nu ook de regio Noord vrij is.