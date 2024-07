Vijf mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt tijdens een vechtpartij op de Velduil in de Amersfoortse wijk Liendert. Daarbij is ook gestoken.

Het is voor de politie nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Op de locatie van het steekincident vindt een groot onderzoek plaats. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben, beelden kunnen delen of meer weten over de zaak zich te melden.