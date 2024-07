Warmste periode van het jaar is dit jaar licht wisselvallig

De periode van 20 juli tot en met 21 augustus, ook wel bekend als de hondsdagen, verloopt dit jaar anders dan gebruikelijk en is licht wisselvallig. Wat normaal gesproken de warmste periode van het jaar is, brengt volgens Weeronline nu waarden tussen 21 graden in het noordwesten en maximaal 25 graden in het zuidoosten van het land.

De hondsdagen beginnen zaterdag op veel plekken wel tropisch warm. In de kuststreek genieten strandgangers van 27 tot 29 graden, meer landinwaarts schommelt het kwik zelfs nog tussen de 30 en 32 graden. In het zuidoosten bereikt de temperatuur met 33 graden mogelijk de piek van de dag.

Richting zaterdagavond slaat het weerbeeld om met enkele regen- en onweersbuien. Voor de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg heeft het KNMI om die dreiging code geel uitgeroepen. Die waarschuwing geldt vanaf 17.00 uur en duurt tot middernacht.

Deze buien zorgen voor afkoeling op zondag, waarbij het kwik gemiddeld niet boven de 23 graden uitkomt. Naast zonneschijn wordt ook nog wat neerslag verwacht, wat resulteert in een mix van zon, wolken en buien. Het warmst wordt het in het oosten, waar het volgens Weeronline met 25 graden zomers warm is.

Voor komende week is het weerbeeld droog met hier en daar een bui, maar zonder hoogzomerse temperaturen. Met gemiddeld 18 tot 22 graden is het zo’n 3 graden koeler dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.